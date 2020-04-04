نائب عن الفتح : سنقدم طلبا الى رئاسة البرلمان لتحديد موعدا لاستجواب رئيس الجمهورية

اعلن النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، السبت، عن قرب استجواب رئيس الجمهورية برهم صالح داخل مجلس النواب، مؤكدا أن طلب الاستجواب سيقدم إلى رئاسة البرلمان لتحديد موعد الاستجواب.

وقال الموسوي في تصريح صحفي إن “رئيس الجمهورية برهم صالح سيخضع للاستجواب بتهم متعددة تتعلق بالمخالفات والتجاوزات والحنث والخيانة وتجاوز الكتلة الأكبر”، مؤكدا أن “طلب الاستجواب سيقدم إلى رئاسة البرلمان لتحديد موعد الاستجواب”.

وأضاف أن “صالح غير مؤتمن ويستغل سلطته بممارسات غير سوية والكيل بمكيالين والتقاعس في حماية الدستور”، مؤكدا أن محاسبته باتت واجبه لتصحيح مسار التخبط السياسي الذي قام به رئيس الجمهورية “.

وكان النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان أكد في تصريح سابق أن صالح سيخضع للمساءلة القانونية بتهمتي الحنث باليمين الدستوري والخيانة، مشيرة إلى أن صالح ارتضى لنفسه خرق الدستور لأكثر من مرة متجاهلا طائلة المساءلة القانونية.