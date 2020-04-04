النائب حامد الموسوي : نقول للزرفي انك ستخذل في مجلس النواب ولن تمر والعراق لا يحكم الا من اهله

اكد النائب حامد الموسوي ان المكلف عدنان الزرفي يعول على دعم الخارج وبعض النواب لتمرير حكومته.

وقال في بيان "في ظل عدم قناعة اغلب الشيعة واغلب الكرد واغلب السنة، فأن الزرفي يعول على دعم الخارج وبعض النواب الذي لا يتجاوزون عدد الاصابع لتمرير حكومته اللاشرعية".

واضاف "نقول للزرفي انك ستخذل في مجلس النواب ولن تمر"، مشيرا الى ان "العراق لا يحكم الا من اهله".

واكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، اليوم الجمعة، انه لن يعتذر عن استكمال مهمته المتمثلة بتشكيل الحكومة، فيما اشار الى ان يوم غد سيقدم البرنامج الحكومي مع طلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب، لعقد جلسة نيل الثقة.