احباط مخطط لداعش الارهابي باستهداف حقول نفطية في ديالى

أحبطت قوة من اللواء الأول في الحشد الشعبي مخططا لعناصر داعش باستهداف حقول النفط في محافظة ديالى.

وقال الحشد في بيان انه "بناء على كثافة عمليات الرصد والمتابعة لتامين قاطع المسؤولية أحبطت قوة من اللواء الأول ليلة امس محاولة لعناصر داعش باستهداف حقول النفط في منطقة نفط خانة في ديالى"،

مبينا ان "مجموعة داعشية تسللوا تحت جنح الليل لاستهداف حقول النفط لكن ابطال اللواء فتحوا وابل نيرانهم بتجاه الإرهابيين بواسطة سلاح 106 و107 وهاون 120 والسلاح الساند مما ولوا بالإفرار".

وأضاف ان "قوات اللواء عززت تواجدها وسيرت دوريات جوالة طيلة فترة الليل تحسبا لاي طارئ ضمن قاطع المسؤولية".