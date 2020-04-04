الخارجية النيابية: الاعراف الدبلوماسية لاتجيز تواجد السفارات خارج العواصم

اكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابة , السبت , ان الاعراف الدبلوماسية لاتجيز باي حال من الاحوال ان تتواجد أي سفارة اجنبية خارج عواصم الدول عدا القنصليات,

مشيرا الى ان المصادر التي اثارت موضوع محاولة الامريكان باقناع الدول لنقل سفارتها الى قاعدة عين الاسد يندرج ضمن التهديدات الامريكية التي بدأت تسوقها منذ فترة تجاه العراق.

وقال عضو اللجنة النائب عامر الفايز في تصريح صحفي إن “من ثوابت قوانين الامم المتحدة واعرافها الدبلوماسية عدم جواز اقامة سفارت الدول الاجنبية بالتواجد خارج عواصم الدول ولكن القانون الدبلوماسي الدولي يجيز فقط تواجد القنصليات التابعة للسفارات خارج العواصم وكذلك الممثليات التابعة للامم المتحدة للاغراض الإنسانية”.

واضاف ان “الحديث عن سعي الولايات المتحدة الامريكية باقناع السفارات لنقل سفاراتها الى قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار غير دقيقة , حتى وان صحت سوف لن تسمح الحكومة العراقية بذلك وفقا للقانون الدولي”.

وأكد الفايز، ان “المصادر التي اثارت موضوع محاولة الامريكان باقناع الدول لنقل سفارتها الى قاعدة عين الاسد يندرج ضمن محاولات خلق جو من القلق لدى الشارع العراقي ويقغ ضمن التهديدات الامريكية التي بدأت تسوقها منذ فترة اتجاه العراق”.