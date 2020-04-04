نائب: تمرير حكومة الزرفي داخل مجلس النواب امر مستبعد

استبعد النائب برهان المعموري، السبت، تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي داخل مجلس النواب، عازيا الامر الى استمرار الرفض على تمريره من اغلب القوى سياسية.

وقال المعموري في تصريح صحفي ان “الزرفي لازال يواجه اعتراضا من تحالف الفتح ودولة القانون والحكمة وهذه القوى مؤثرة داخل مجلس النواب”، لافتا الى ان “الزرفي قد لا يمر داخل مجلس النواب بسبب الرفض الموجود في الوقت الحالي”.

واضاف ان “الاسماء المتداولة كبديل عن الزرفي لم تحصل على اجماع سياسي وقد تهيئ في حال رفض الزرفي او انسحاب من التكليف”، مبينا ان “الزرفي ليش لديه نية بالانسحاب او الاعتذار وسيواصل عملية تشكيل الحكومة”.