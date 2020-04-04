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القبض على متهمين برفع الاسعار في صلاح الدين


أعلنت مديرية شرطة مكافحة الجريمة المنظمة، السبت، عن إلقاء القبض على متهمين برفع الأسعار في محافظة صلاح الدين.

وذكرت المديرية في بيان ان "مفارز قسم مكافحة الجريمة المنظمة الدجيل وبصحبة رئيس الوحدة الإدارية في قضاء الدجيل (عبد العزيز فزع الخزرجي) ومفرزة من قسم شرطة الدجيل قامت بجولة ميدانية على اصحاب محلات بيع مواد الانشائية للحد من ارتفاع المواد الإنشائية في القضاء".

وأضافت أنه "تم إلقاء القبض على متهمين اثنين يقومون استغلال الوضع الراهن لرفع الأسعار وتم توقيفهم قضائيا وفق المادة ٢٤٠ ق ع".

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