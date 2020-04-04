صحة النجف تعلن تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا

اعلنت دائرة صحة النجف، السبت، عن تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا، فيما اشارت الى اتخاذها كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين.

وقال مدير عام الدائرة رضوان كامل الكندي في بيان انه "تم اليوم تسجيل 34 إصابة جديدة بفايروس كورونا، بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف بإجراء ( 143) فحصا مختبريا لحالات ملامسة واخرى مشتبها بها".

واضاف ان "الحالات توزعت على النحو التالي:

- ستة عشرة حالة ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في قضاء المشخاب – راك الحصوة

- ست حالات ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في قضاء الكوفة / الصوب الصغير

- ثلاث حالات ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في قضاء الكوفة / العباسية

- حالتان ملامستان لحالة موجبة مشخصة سابقا في قضاء الكوفة / الجديدة الاولى – قرب كلية القانون

- ثلاث حالات ملامسة لحالات موجبة مشخصة سابقا في: حي ميسان ––حي الوفاء –القطاع الشمالي

اربع حالات لمشتبه بهم توزعت في : حي القدس – حي الرحمة – حي ميسان – البراكية

وتابع ان "المجموع الكلي للحالات المسجلة في المحافظة كما يلي:

175 حالة مؤكدة

49 شفاء

4 حالات وفاة

حالتان مغادرتان الى بلدهما (ايران)

واكد "اتخاذ الدائرة كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم واستمرارها وبكافة ملاكتها وعلى مدار الساعة في فحص وتشخيص الحالات المرضية وتقديم جميع الخدمات الصحية للمصابين والملامسين"،

داعيا "جميع المواطنين الى "الالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الازمة لحماية انفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى وعدم الخروج وتجنب التجمعات مهما كانت والالتزام بالنظافة العامة ومنها غسل اليدين بإستمرار بالماء والصابون ومراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".