نائب: سحب صالح قرار ترشيح الكبيسي سيضطره لسحب تكليف الزرفي

اعتبر النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر, السبت, أن قرار سحب رئاسة الجمهورية بترشيح القاضي محمد رجب الكبيسي سيجبر رئيس الجمهورية برهم صالح لسحب ترشيحه للزرفي, مطالبا القوى السياسية الشيعية الاستعجال بحسم ترشيح تكليف شخصية جديدة.

وقال جابر في تصريح صحفي إن “القاعدة القانونية تقول كل ما بني على باطل فهو باطل وبالتالي فان اي قرار اتخذ بوجود القاضي محمد رجب الكبيسي يعد باطلا وهذا ما سيسري على تكليف الزرفي الذي هو الأخير أيضا غير قانوني”

واضاف جابر، ان “رئيس الجمهورية اصبح في موقف قانوني محرج ولابد انه سيضطر الى سحب ترشيحه للزرفي عاجلا ام اجلا”, مطالبا القوى السياسية الشيعية بـ”الاستعجال بحسم ترشيح تكليف شخصية جديدة”.

وكان المستشار في رئاسة الجمهورية امير الكناني أكد في تصريح سابق، اليوم، أن قرار محكمة التمييز بابطال عضوية القاضي محمد رجب الكبيسي في المحكمة الاتحادية يلزم رئيس الجمهورية بسحب مرسومه.