شفاء ستة باربيل من كورونا وكربلاء تعلن نتائج فحص 61 مشتبه باصابته بالفايروس

اعلنت دائرة صحة اربيل، الجمعة، عن شفاء ستة مصابين بكورونا في المحافظة، فيما اعلنت دائرة صحة كربلاء نتائج فحص 61 مشتبه باصابته بالفايروس.

وقالت صحة اربيل في بيان ان "ستة مصابين بفايروس كورونا في اربيل تم تماثلهم للشفاء التام".

واضافت ان "نتائج التحاليل المختبرية لهم اظهرت انها سلبية".

فيما أكد المتحدث باسم دائرة صحة كربلاء سليم كاظم، إن "المحافظة، لم تُسَجل خلال الـ 24 ساعة الماضية ، أية حالة إصابة بفايروس كورونا المُستجد "، مبينا ان "الجهات الصحية المُختصة في الدائرة، أرسلت (61 ) نمُوذجا من العيَنات إلى مختبر الصحة المركزي في بغداد، لتوكيد حالة الإصابة من عدمها، حيث جاءت نتائجها سليمة، وتخلو من الإصابة بهذا الفيروس".

واضاف ان "الدائرة، تغتنم هذه الفرصة ، وتدعو مواطني المدينة المقدسة للتعاون معها من خلال التقَيَد بتوصيات خليتي الأزمة المركزية والمحلية وفي مُقدمتها الإلتزام بحظر التجوال، والإلتزام بالإرشادات التوعوية والتثقيفية، التي تُصدرها وزارة الصحة ومؤسساتها الصحية لضمان سلامتهم من الإصابة بالفيروس الوبائي".

يُشار إلى أن الحصيلة الإجمالية للمُصابين بالمرض في عموم كربلاء ، وصلت إلى ( 66 ) حالة حتى الآن، بضمنها ( 6) حالة وفاة، و( 11 ) حالة تماثلت للشِفاء، و( 49 ) حالة قيد العلاج في ردهة الحُميات (الحياة في مدينة الإمام الحُسين (ع) الطبية، حيث يتَلقون الرعاية الصحية المُكَثفة، حسب اللوائح الصحية العالمية.