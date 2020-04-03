القوات الأميركية والتحالف الدولي يسلمان قاعدة الحبانية للقوات العراقية

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بان القوات الأميركية، وقوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، سلمتا قاعدة الحبانية، في محافظة الأنبار، للقوات العراقية.

وقال المصدر إن "القوات الأميركية، وقوات التحالف، بدآت بتسليم قاعدة الحبانية للقوات العراقية، والانسحاب إلى قاعدة الأسد الواقعة غرب الأنبار".

واشار الى أن "التسليم يشمل المعدات الموجودة في القاعدة".

وسلمت قوات التحالف الدولي، الأحد (29 آذار 2020)، قاعدة "K 1" في كركوك وقبلها قاعدة القيّارة، الجوية جنوبي الموصل بمحافظة نينوى، إلى القوات العراقية، يوم الخميس الماضي.

وفي يوم الخميس (19 آذار 2020) تسلمت القوات الامنية العراقية، قاعدة القائم العسكرية في الانبار بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها