الجيش ينفي قطع شوارع في الشعب والعامرية

نفى قائد فرقة الحادية عشر العميد الركن عقيل السعدي، الجمعة، قطع عدد من الشوارع في منطقة الشعب، فيما أشار قائد الفرقة السادسة اللواء الركن سعد محسن عريبي إلى عدم قطع الطرق في منطقة العامرية.

وقال السعدي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "لم يتم استحداث أي قطوعات جديدة بالكتل الكونكريتة في منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد منذ فرض حظر التجوال".

من جانبه، أشار قائد الفرقة السادسة اللواء الركن سعد محسن عريبي إلى "عدم قطع أي شارع في منطقة

العامرية غربي بغداد".