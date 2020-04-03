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الداخلية تصدر توضيحا حول منع التجول.. "يجب ان نحافظ على حياتكم"


أصدرت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، توضيحا حول اجراءات فرض حظر التجول في البلاد، مؤكدة أنه "قرار عالمي"، فيما قدمت اعتذراها لاصحاب القوت اليومي، مشددة على "الحفاظ على الحياة".

وقال مدير اعلام وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان إن "حظر التجوال قرارا اتخذ من قبل خلية الازمة وهو قرار عالمي"، مبينا أن "فائدة هذا القرار هي قطع سلسلة انتشار الفيروس وبالتالي السيطرة عليه".

وأوضح معن أنه "يسمح للمواطنين بالتبضع قدر الحاجة اليومية لهم، من المحلات او الأسواق القريبة من بيوتهم على ان لا يكون هنالك تجمعات يمكن ان تؤدي الى انتقال العدوى".

وأشار الى أن "هناك فئات مشمولة باستثناء حظر التجوال وهي الفئات ذات العلاقة المباشرة بمكافحة مرض فيروس كورونا وفي مقدمتها الكوادر الطبية والصحية والقوات الأمنية وايضاً الكوادر الإعلامية والمصارف والجهات القضائية".

ولفت معن الى أن "منظمة الصحة العالمية شريك أساسي في خلية الازمة ورافقت خلية الازمة منذ اليوم الأول ل‍اكتشاف إصابات في الصين".

وبين ن "هناك اشادة ولازالت من منظمة الصحة العالمية للشفافية التي تتعامل بها الحكومة العراقية وللإجراءات السريعة والعملية والميدانية"، وقدم "شكره وتقديره لكل مواطن يلتزم بقرارات خلية الازمة ولعل اهم قرار هو حظر التجوال".

واكد معن، أن " هناك أشياء مهمة في الحياة ولعل أهمها هو كسب الرزق اليومي والقوت اليومي لكن الأهم من هذا كله هو حياتك. بالتالي قد تكون إجراءات حظر التجوال قد أدت الى قطع كسب الارزاق اليومية لبعض الفئات "، مقدما اعتذاره "عن ذلك ولكن ما باليد حيلة يجب علينا ان نحافظ على حياتكم وحياة عوائلكم".

واشار الى "هناك إجراءات اتخذت سواء إجراءات حكومية او إجراءات مجتمعية، الإجراءات الحكومية في عملية توفير الحصة التموينية. وبعض الأمور التي من الممكن ان تخفف من وطأة عدم وجود القوت اليومي".

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