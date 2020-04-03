الإعلام الأمني: استشهاد مقاتلين إثنين وجرح ثلاثة بانفجار قرب مخمور

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن استشهاد مقاتلين إثنين وجرح ثلاثة اخرين بانفجار عبوة ناسفة قرب قضاء مخمور شمال محافظة نينوى.

وقالت الخلية، في بيان إن "عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، على عجلة كانت تقل مقاتلين على الطريق العام في ناحية قراج التابعة لقضاء مخمور، (شمال نينوى).

وأوضحت خلية الاعلام، أن الانفجار أسفر عن استشهاد مقاتلين إثنين وجرح ثلاث آخرين من الفوج الثالث باللواء ٥١ الفرقة ١٤ ، خلال التحاقهم الى وحداتهم العسكرية ".