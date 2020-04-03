الحشد ينفذ عملية أمنية لملاحقة عناصر داعش في ديالى

اعلنت قيادة قاطع عمليات الحشد الشعبي في ديالى، الجمعة، تنفيذ عملية دهم وتفتيش في منطقة النفط خانة شرق المحافظة.

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان إن “قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي متمثلة بالألوية الأول و20، و23، فضلا عن المديريات والمعاونيات التابعة للحشد وهي كل من العمليات ، الطبابة ، الهندسة ، المتفجرات ، اللوجستي ، مقاومة الدروع ، الاعلام شاركت بتنفيذ عملية صباح اليوم في منطقة النفط خانة جنوب خانقين ( شرق ديالى )”.

وأضاف ان، “العملية تهدف للقضاء على فلول داعش الارهابي في تلك المنطقة وتأمينها بالكامل”