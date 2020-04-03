محلل سياسي : : اميركا تعول على “الزرفي” لتحقيق اهدافها بحل الحشد الشعبي

رأى المحلل السياسي سعد الكعبي، الجمعة، ان الجانب الاميركي يعول على عدنان الزرفي في سدة الحكم لحل الحشد الشعبي ومحاربة فصائل المقاومة، لافتا الى ان واشنطن سحبت جزء من قواتها من القواعد العسكرية داخل العراق بهدف احداث اقتتال داخلي عبر عملائها في السلطة.

وقال الكعبي في تصريح صحفي ان “اميركا ادركت ان جميع مخططاتها مكشوفة وانها لن تحقق مبتغاها في حال نفذت ضربات او جرائم جديدة بحق الحشد الشعبي وقادته والرموز الوطنية”.

واضاف ان “اميركا تعول على وجود عدنان الزرفي في سدة الحكم لتحقيق اهدافها في حل الحشد الشعبي ومحاربة فصائل المقاومة عبر تقديم طلب الى الادارة الاميركية بالاستناد الى الاتفاقية الامنية مابين بغداد وواشنطن لتكون معبرا لدخول قوات اميركية قتالية يستفيد منها الزرفي في السيطرة على مقاليد الحكم بالبلاد وفرض وجوده بالقوة”.

وبين ان “واشنطن تسعى لاحداث اقتتال داخلي في العراق حيث قامت بسحب قواتها من بعض القواعد لضمان عدم تعرضها للاذى، وتقديم الدعم لعملائها في العملية السياسية والغطاء الجوي القتالي لتحقيق اهدافها باستهداف الحشد وقادته من اجل هيمنة اميركا وعملائها في السلطة على العراق”.