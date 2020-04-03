صحة الانبار تعلن إصابة طبيب في مستشفى الفلوجة بفيروس كورونا

أعلنت دائرة صحة محافظة الانبار، الجمعة، عن إصابة طبيب في مستشفى الفلوجة بفيروس كورونا.

وذكرت الدائرة في بيان انه "تم تسجيل حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لطبيب مقيم اقدم كسور يعمل في مستشفى الفلوجة التعليمي من اهالي بغداد/السيدية وكان مجاز والتحق للعمل في المستشفى أول أمس الاربعاء، وظهرت عليه اعراض الاصابة يوم أمس الخميس".

وأضافت أنه "تم حجره واخذ مسحات وارسالها الى مختبر الصحة العامة وظهرت النتيجة اليوم، مصاب بفيروس كورونا ونتيجة زوجته وهي طبيبة كانت سالبة (غير مصابة) ووضعه حاليا مستقر".

وأكدت الدائرة، "اتخاذها كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالة والملامسين لها تهيب بكافة المؤسسات والمواطنين الالتزام بالتوجيهات الصحية لمواجهة المرض"، مشددة على "الالتزام بالتوصيات التي من شأنها الحد من العدوى ومنع انتقاله".