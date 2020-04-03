الصحة تعلن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، عن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان، ان "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجّلت ٤٨ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق".

وأضافت أن "الإصابات موزعة كالتالي:-

- بغداد كرخ: ٣

- بغداد مدينة الطب: ١

- بغداد الرصافة: ١

-البصرة: ٤

- النجف: ٩

- السليمانية: ١١

- ذي قار: ١٢

- أربيل: ٣

- كركوك: ١

- المثنى: ١

- الانبار: ١

- بابل: ١

وأوضحت الوزارة، أنه "لا توجد وفيات بالفيروس"، مؤكدة أنه "تم تسجيل ٢٤ حالة شفاء تام موزعة كالتالي:-

- بغداد الكرخ: ١

- النجف: ٨

- مدينة الطب: ٤

- البصرة: ١٠

- اربيل: ١

وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات بلغ ٨٢٠، فيما بلغت مجموع الوفيات: ٥٤، أما مجموع حالات الشفاء: ٢٢٦".