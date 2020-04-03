الامن الوطني ينفي مسؤوليته عن إحصاء أعداد المصابين بفيروس كورونا

نفى جهاز الامن الوطني، الجمعة، مسؤوليته عن احصاء اعداد المصابين بفيروس كورونا.

وذكر الجهاز في بيان ، :" ننفي مسؤولية الجهاز عن إحصاء أعداد المصابين بفيروس كورونا، على ضوء مغالطات وردت في تقرير احدى الوكالات الاجنبية وتبنته قناة الحرة".

وأضاف أن "دوره وواجبه الوطني والانساني ينحصر في اسناد الكوادر الصحية البطلة والتعاون مع الوزارات الامنية في تطبيق حظر التجول، علاوة على متابعة اسعار المواد الغذائية، والمحاصيل الزراعية للحيلولة دون استغلال تجار الازمات للمواطن؛ كما بادر في حملات التعفير؛ فضلا عن توزيع السلات الغذائية لاصحاب الدخل المحدود مساهمة منه في دعم شرائح المجتمع مضافا الى المهام الاستخبارية الملقاة على عاتقه".

ونوه الجهاز، إلى أن "الجهة الوحيدة المخولة بإجراء الاحصاءات هي وزارة الصحة بالاشتراك مع منظمة الصحة الدولية"، محذراً بشدة من "محاولات بعض وسائل الاعلام لتزييف الحقائق ونشر افتراءات الهدف منها تضليل الرأي العام في هذا الوقت العصيب".