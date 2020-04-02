نائب: تمرير الزرفي سيضع الكتل السياسية امام مساءلة ومثلبة تاريخية

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي, الخميس، أن تمرير رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي سيضع الكتل السياسية امام مساءلة ومثلبة تاريخية لاتغتفر بخرق الدستور وستصبح عرفا في تشكيل الحكومات المقبلة, فيما اعتبر أن تمرير الزرفي اصبح مستحيلا وضربا من الخيال.

وقال البلداوي في تصريح صحفي إن “فريق الزرفي التفاوضي بدأ يغازل بعض القوى السياسية بتقديم وعود لمنحها حصص في الحكومة المقبلة وبطرق ملتوية وهذا ما بينه عدد من نواب سائرون وغيرهم من مختلف الكتل السياسية مما اثار فيهم الشكوك بعودة بيع وشراء المناصب”.

واضاف ان “تمرير الزرفي سيكون خرقا واضحا للدستور وفي حال تمريره سيجعل الكتل السياسية امام مسائلة ومثلبة تاريخية لاتغتفر بخرق الدستور وستصبح عرفا في تشكيل الحكومات المقبلة”.

واعتبر البلداوي أن “تمرير الزرفي اصبح مستحيلا وضربا من الخيال”