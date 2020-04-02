الحشد الشعبي ينفذ عملية دهم وتفتيش جنوب غرب خانقين

نفذت قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي، الخميس، عملية دهم وتفتيش جنوب غرب خانقين شرق ديالى.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن “قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي متمثلة بالالوية 20، و23، و110 ، واللواء الرابع نفذت، صباح اليوم، عملية تفتيش وتطهير انطلاقا من مضيق فسيلة قرية سيد مصطفى وباتجاة منطقة حلاوان جنوب غرب خانقين ( شرق ديالى )”.

وانطلقت، امس الأربعاء، عملية دهم وتفتيش شمال المقدادية من ثلاث جهات من قبل قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي والقوات الأمنية سميت ب”وثبة الأسود”، اذ أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي ان العملية اسفرت عن تأمين 12 كم والعثور على خمس مضافات للتنظيم الإرهابي.