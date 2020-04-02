القاء القبض على رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد

افاد مصدر امني، الخميس، بالقاء القبض على رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد وفق المادة ٤٣٣ من قانون العقوبات العراقي.

وقال المصدر إنه “قوة أمنية في محافظة السليمانية القت القبض، اليوم، على رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد وفق المادة ٤٣٣ من قانون العقوبات العراقي”.

وأضاف المصدر، أن “القاء القبض جاء بناء على دعوى قضائية ضده من قبل مديرية صحة السليمانية على خلفية تحريض عبدالواحد قبل ايام المواطنين على عدم وجود اصابات بفيروس كورونا”.