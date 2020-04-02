الأخبار

خلية الازمة النيابية تصدر حزمة توصيات بينها اطلاق منحة عاجلة لكل مواطن


عقدت خلية الازمة النيابية المكلفة بمتابعة لجنة الامر الديواني 55 الخاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا، الخميس، بحضور وزيري التخطيط والزراعة اجتماعها السابع، فيما اصدرت حزمة توصيات بينها التأكد على اطلاق منحة لكل مواطن.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الخلية ونائب رئيس مجلس النزاب حسن كريم الكعبي في بيان إن الأخير "ترأس، اليوم، الاجتماع السابع لخلية الازمة النيابية المكلفة لمتابعة لجنة الامر الديواني 55 المكلفة بمواجهة وباء كورونا، بحضور مقرر الخلية جواد الموسوي ورئيس لجنة الزراعة النيابية سلام الشمري ورئيس لجنة حقوق الانسان ارشد الصالحي وعدد من اعضاء الخلية واعضاء مجلس النواب من مختلف اللجان".

وأضاف، أن "الخلية استضافت خلال اجتماع اليوم وزير التخطيط نوري الدليمي ووزير الزراعة صالح الحسني للوقوف على استعداد الوزارتين للمرحلة المقبلة بمواجهة وباء كورونا و التحديات القائمة المتعلقة بتخفيف العبئ على العوائل المتعففة والشرائح المستضعفة في البلاد".

وتابع، أن "الوزيرين استعرضا برامج وخطط وزارتاهما خلال المرحلة الحالية والمقبلة، فيما طمأن وزير الزراعة الشعب العراقي بوجود اكتفاء ذاتي وخزين استراتيجي لمعظم المحاصيل والمنتجات الزراعية بما في ذلك انتاج الحنطة والشعير والدواجن، وأكد الاستمرار في الاعتماد على المنتجات المحلية وغلق الاستيراد بما ينتج محليا".

وأوضح، أن "الخلية اتخذت مع وزيري التخطيط والزراعة على جملة قرارات وتوصيات الى الحكومة من شأنها تطمين الشارع العراقي و معالجة الاثار المترتبة جراء فرض الحظر والبقاء في المنازل، منها التأكيد على مجلس الوزراء ووزير التخطيط على اطلاق منحة عاجلة لكل فرد عراقي، حيث اكد الوزير امكانية دفع مبلغ ٣٠ الف دينار على ١٠ عشرة ملايين فرد عراقي لا يتقاضون اي راتب من الدولة وحسب البيانات المركزية المتوفرة لدى وزارة التخطيط".

وتابع، ايضا "مطالبة الحكومة بعدم استيفاء اجور الكهرباء للمواطنين لغاية هذا العام، ودعوة الحكومة بإنشاء حساب للتكافل الاجتماعي يشمل النواب والوزراء وجميع الدرجات الخاصة، ومطالبة الحكومة باطلاق كل الاعفاءات المتاحة لاستيراد المواد الغذائية والزراعية لسد الاحتياج الكامل للمواطن".

واختتمت اللجنة نوصيتها بـ "مطالبة مجلس الوزراء بإعفاء الشركات والفلاحين والمزارعين المتعاقدين لعام ٢٠٢٠ وفق كافة القوانين من بدلات الايجار، وتأجيل تسديد القروض والمبالغ المستحقة بحق المقترضين من المصرف الزراعي " وزارة المالية، فضلا عن تأجيل تسديد القروض والمبالغ المستحقة لعام ٢٠٢٠ للفلاحين والمزارعين جراء اقتراضهم مبالغ لشراء المكائن والمعدات والمستلزمات الزراعية من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مقترح نيابي لتخفيض رواتب المدراء العامين فما فوق بنسبة 60 بالمئة
الفتح يجدد موقفه الرافض للزرفي بتشكيل الحكومة
نائب: تمرير الزرفي سيضع الكتل السياسية امام مساءلة ومثلبة تاريخية
مصدر: المالية لم تلتزم بتعهداتها بشأن فايروس كورونا تجاه وزارة الصحة
الحشد الشعبي ينفذ عملية دهم وتفتيش جنوب غرب خانقين
القاء القبض على رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد
خلية الازمة النيابية تصدر حزمة توصيات بينها اطلاق منحة عاجلة لكل مواطن
الصحة تعلن تسجيل 44 اصابة جديدة بكورونا و20 حالة شفاء في العراق
نائب: رئيس الجمهورية سيخضع للمساءلة بتهمتين
صادقون: يجب ان نستعد للعدو الاميركي من اجل افشال مخططاته
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1298.7
الجنيه المصري 76.16
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.79
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك