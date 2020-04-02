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نائب: رئيس الجمهورية سيخضع للمساءلة بتهمتين


أكد النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان، الخميس، أن رئيس الجمهورية برهم صالح سيخضع للمساءلة القانونية بتهمتي الحنث باليمين الدستوري والخيانة، مشيرة إلى أن صالح ارتضى لنفسه خرق الدستور لأكثر من مرة متجاهلا طائلة المساءلة القانونية.

وقال شعلان في تصريح صحفي إن “رئيس الجمهورية برهم صالح سيخضع للمساءلة القانونية بتهمتين الحنث باليمين الدستوري والخيانة”، مبينا أن “صالح تجاوز قوى شيعية كبيرة تمثل طيف واسع من ابناء الشعب العراقي”.

واشار الى ان “الآليات التي اتبعها رئيس الجمهورية بتكليف شخص جدلي بعيدا عن موافقة الأغلبية الشيعية يعد خيانة للشراكة والتوافق التي بنيت عليها العملية السياسية عام ٢٠٠٣”.

وكان النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن جميع الاسباب متوفرة لاقالة رئيس الجمهورية برهم صالح، لافتا الى ان صالح تناقض في مواقفه ولم يأت بمرشح الكتلة الاكبر وبالتالي فقد خرق الدستور بهذه المواقف

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