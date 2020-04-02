صادقون: يجب ان نستعد للعدو الاميركي من اجل افشال مخططاته

شدد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد كريم، على ضرورة الاستعداد للعدو الاميركي من اجل افشال مخططاته التي يروم تنفيذها في العراق، مؤكدا ان المرجعية الدينية اجهضت مخططات واشنطن ومكنت الشعب العراقي من تحقيق النصر على الارهاب.

وقال كريم في حديث صحفي ان “اميركا تعمل على محاربة العالم عبر الاسلحة البيولوجية وخاصة الفيروسات التي ابتكرتها في مختبراتها”.

واضاف ان “المرجعية الدينية تمثل صمام امان وتمكنت من دحظ المشاريع الاميركية بتوجيهاتها، حيث ان فتوى المرجعية ضربت المخططات الاميركية ومكنت الشعب العراقي من تحقيق النصر على الارهاب”.

وبين ان “واشنطن تسعى لاستهداف المرجعية والحشد الشعبي والرموز العراقية الوطنية”.

وذكر: “يجب ان نستعد للعدو الاميركي من اجل افشال مخططاته، خاصة انها تحاول تحريك اذرعها بالعراق وخاصة في العملية السياسية خدمة لمصالحها”