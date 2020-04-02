نائب: الحلبوسي خسر الدعم السياسي واغلب السنة راغبين بابعاده

بين عضو مجلس النواب باسم خزعل، الخميس، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خسر الدعم السياسي لجميع القوى السياسية، فيما اوضح ان عدد كبير من كتلة الحلبوسي غير راغبين به ويحاولن ابعاده.

وقال خزعل في تصريح صحفي، ان “الحلبوسي خسر دعم القوى الشيعية التي منحته منصب رئاسة البرلمان ودعمته في الكثير من القضايا السياسية”، لافتا الى ان “تدخل الحلبوسي في شخصية رئاسة الوزراء والتحرك في الحصول على المناصب هو من كلفه خسارة الدعم السياسي له”.

واضاف ان “جميع القوى السنية غير راضية عن اداءه السياسي في توليه رئاسة البرلمان”، مبينا ان “الكثير مو كتلة الحلبوسي غير راغبين به ويحاولن ابعاده الا ان المصالح السياسي تجبرهم للسكوت عن تصرفات الحلبوسي”.