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حجر 13 شخصا مشتبه اصابتهم بكورونا في مستشفيات الكرخ والفرات


افاد مصدر مسؤول في دائرة صحة الكرخ، الاربعاء، عن حجر 13 شخصا مشتبه اصابته بفيروس كورونا في مستشفيات الفرات والكرخ العام.

وقال المصدر ان “اكثر من 13 حالة مشتبه اصابتها بفيروس كورونا راجعت المؤسسات الصحية وتم حجرها 8 منهم في مستشفى الكرخ العام و5 بمستشفى الفرات للحجر الصحي”.

واضاف ان “المشتبه بهم تم سحب نماذج مختبرية منهم وارسلت الى مختبر مدينة الكاظمين الطبية وبانتظار النتائج التي من المؤمل ان تخرج  مساء اليوم او صباح الغد”

وافاد ان “الحالات المشتبه بها جميعها من المناطق التي تخالف اجراءات الحظر الصحي ولم تلتزم به وتشهد تجمعات وحركة  طبيعية”.

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حجر 13 شخصا مشتبه اصابتهم بكورونا في مستشفيات الكرخ والفرات
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