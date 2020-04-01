نائبة: الحلبوسي خان اليمين الدستوري واهدر المال العام

اعتبرت النائبة الفائزة نوران عبد الامير اليوم الاربعاء ، ان رئيس البرلمان خان اليمين الدستورية ، واهدر المال العام ’
وقالت نوران في حديث صحفي ان ” معظم دول العالم اتخذت قرارات حاسمة بعقد جلسات استثنائية لمنع انحدار البلد نحو الهاوية”
مشيرة الى ان “السلطة التشريعية برئيسها الحلبوسي لديها رؤية متنافية للواقع ، وهو الاستمرار بتعطيل السلطة التشريعية لمدة ٣ اشهر متواصلة بعد ان تمتع اعضائها بعطلهم خلال الفصل التشريعي الماضي”
واضافت ان “الدورة البرلمانية الحالية لم تؤد ، عملها الرقابي حسب الدستور والقانون، ولم تحقق نتائج في ظل انتشار الفساد المستشري في مؤسسات الدولة”.
وبينت ان “الحلبوسي خرق الدستور وخان اليمين الدستوري بسبب سكوته على نواب مزورين ، ومنحهم اموال ومرتبات غير رسمية ولا بد من محاسبته”
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha