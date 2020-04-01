خلية الازمة: وصول 300 الف نموذج فحص مختبري للكشف عن اصابات كورونا

افاد مصدر مسؤول في خلية الازمة، الاربعاء، عن وصول 300 الف نموذج جديد خاص بفحص الاصابة بفيروس كورونا لمختبرات الصحة تم استيرادها من اليونان.

وقال المصدر ان “وزارة الصحة انطلقت بحملة واسعة لاستيراد النماذج المختبرية الخاصة لفحص الاصابات بفيروس كورونا واجهزة الانعاش الرئوي”.

واضاف “هناك وجبة جديدة من نماذج الفحص المختبري استوردها العراق ووصلت ووزعت على المختبرات المركزية في عموم العراق وقوامها 300 الف نموذج من اليونان”.

واوضح المصدر ان “هناك وجبة اخرى ستصل خلال الساعات المقبلة من الصين على متن طائرة عسكرية تابعة للقوة الجوية مع اجهزة انعاش رئوي واجهزة CBR الخاصة بأجراء فحص فيروس كورونا”.

وكان مصدر مسؤول في خلية الازمة كشف في وقت سابق، عن امتلاك العراق 50 الف نموذج مختبري لفحص الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا.