النائب عن الفتح عباس الزاملي: تمرير الزرفي في البرلمان حلم وصالح يريد كسر ارادة الجيل الثاني

اعتبر تحالف الفتح، الاربعاء تمرير الزرفي داخل قبة البرلمان بانه “حلم”، مبينا ان رئيس الجمهورية اراد كسر ارادة الجيل الثاني من الطبقة السياسية بترشيح الزرفي وفرض ارادته.

وقال النائب عن الفتح عباس الزاملي في حديث صحفي ان “تحالف الفتح لن يسمح بتمرير اي شخصية لمنصب رئيس الوزراء ذو ولاءات اميركية من دون الولاء للعراق”.

واضاف ان “تقديم رئيس الجمهورية برهم صالح المرشح عدنان الزرفي واصراره على تمريره الهدف منه فرض ارادات وحتى الان لم يحصل الزرفي على اجماع”،

مشيرا الى ان “تمريره من دون توافق ومن خلال طريقة الفرض هو حلم خاصة ان العملية السياسية جربت من خلال الترشيحات السابقة صعوبة تمرير شخصية من دون توافقات وطنية”.

واوضح ان “رئيس الجمهورية مصر على شخصية الزرفي ومن خلال المفاوضات واللقاءات السياسية يريد كسر ارادة الجيل الثاني من القيادات السياسية التي اثبتت نجاحها خلال المفاوضات وتقدمها”