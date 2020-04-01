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الأسبوع المقبل... القوات الأمريكية تغادر أقدم قاعدة جوية تشغلها في العراق


كشف المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الأربعاء، 1 إبريل/نيسان، عن الاستعداد لاستلام قاعدة جوية عسكرية بارزة تشغلها القوات الأمريكية وبعثة ما يسمى بـ "التحالف الدولي"، غربي البلاد، قريباً.

وأوضح الخفاجي في حديث لوكالة سبوتنيك، أن القوات العراقية ستستلم قاعدة الحبانية الجوية "الواقعة بين مدينة الفلوجة، والرمادي مركز الأنبار، غربي العراق"، من القوات الأمريكية وبعثة "التحالف الدولي"، الأسبوع المقبل، وفق جدول منظم.

ونوه الخفاجي، إلى أن قاعدة بلد الجوية لا تتمركز بها قوات بعثة "التحالف الدولي" ضد الإرهاب، بشكل نهائي.

وأضاف الخفاجي، أن المواقع التي تسلمتها القوات العراقية من بعثة "التحالف الدولي"، من أجل بدء العمل بآلية جديدة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في القضاء على الإرهاب.

وعن انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة عين الأسد، التي تعتبر من أبرز وأكبر المواقع الرئيسية لبعثة "التحالف" في الأنبارغربي البلاد، أكد الخفاجي أن استلام المواقع من "التحالف" يجري وفق الجدول المحدد.

ولفت المتحدث بإسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، في ختام حديثه، إلى أن القوات العراقية التي تسلمت المواقع العسكرية من بعثة "التحالف" قادرة على مواجهة التنظيمات الإرهابية.

الجدير بالذكر، أن قاعدة الحبانية الجوية تعتبر واحدة من أقدم قواعد القوات في العراق، والتي يعود تاريخ إنشائها من قبل سلاح الجو الملكي البريطاني إلى عام 1936، وبعد رحيل الإنكليز انتقلت إلى القوات الجوية العراقية.

وتقع قاعدة الحبانية في مدينة بنفس اسمها، ما بين مدينة الفلوجة والرمادي مركز محافظة الأنبار، التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق غربا ً.

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