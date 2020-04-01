السفير العراقي بالاردن يعلن تأجيل رحلة الخطوط الجوية الى عمان

اعلن السفير العراقي في الاردن حيدر العذاري، الاربعاء، عن تأجيل رحلة الخطوط الجوية الى عمان.

وقال العذاري في بيان انه "تقرر تأجيل رحلة الخطوط الجوية العراقية الى الاردن اليوم الأربعاء الاول من نيسان الحالي الى يوم غد الخميس الثاني من نيسان، والمخصصة لاعادة العراقيين الراغبين الى البلاد".

واضاف ان "ذلك جاء بطلب من وزارة الخارجية الاردنية ومركز إدارة الأزمات واحتراما منا لقانون حظر التجوال وحفاظا على سلامة المسافرين ولعدم امكانية الحصول على الموافقات الأصولية لغاية هذه اللحظة".