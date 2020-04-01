الصحة النيابية: العراق سبق العالم باستخدام علاج كورونا ونسبة الشفاء تكاد تكون الاعلى

اشادت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الاربعاء، بجهود الكوادر الطبية في العراق خلال ازمة كورونا، مبينة ان الكوادر الطبية في العراق سبقت جميع جول العالم باستخدام الادوية التي صرحت بها منظمة الصحة العالمية لاحقا.

وقال عضو اللجنة غالب العميري في تصريح صحفي ان “الاجهزة الطبية الصينية المتطورة في مواجهة في طريقها الى الوصول لبغداد بمبالغ من التبرعات العراقيين، فضلا عن اموال الدولة خلال الساعات المقبلة”.

واضاف العميري، ان “الكوادر الطبية في العراق نجحت في استخدام العلاج المناسب في مواجهة كورونا قبل جميع الدول بنحو 14 يوما ما حقق انجاز غير مسبوق للكوادر العراقية”.

وأوضح، أن “نسب الشفاء في العراق تكاد تكون الاعلى بين الدول بسبب العمل المتواصل من قبل الاطباء والممرضين فضلا عن توفير كافة المستلزمات والادوية التي ساعدت الى وصول نسبة الشفاء لنحو 25% من عدد المصابين حيث بلغ عدد حالات الشفاء في عموم العراق:١٨٣ من اصل 700”