العمليات المشتركة: أربع دول انسحبت من 4 مواقع عسكرية وهناك جدول لتسلم اخرى

كشفت قيادة العمليات المشتركة، الاربعاء، عن انسحاب اربع دول من اربع مواقع عسكرية عراقية، مشيرة الى وجود جدول زمني للانسحاب من قواعد عسكرية جديدة خلال الايام المقبلة.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء الطيار تحسين الخفاجي في تصريح صحفي ان “قوات فرنسا وبلجيكا واميركا والمانيا ضمن التحالف الدولي انسحبت من اربع مواقع عسكرية اميركية في العراق”.

وأضاف الخفاجي، أن “القواعد العراقية التي انحسبت منها القوات الاجنبية هي القائم في الانبار وكيوان في كركوك القيارة و القصور الرئاسية في نينوى”.

وتابع الخفاجي ان “تسليم القوات الاجنبية للقواعد العسكرية الاجنبية الى وزارة الدفاع العراقية مستمر”، مشيرا إلى أن “الايام المقبلة ستشهد الاعلان عن اخلاء مواقع جديدة وفق جدول ظمني معد مسبقا”