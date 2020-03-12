الانواء: العراق لن يتعرض لعاصفة ترابية وامطار يومي السبت والاحد

توقعت هيئة الانواء الجوية، الخميس، ان العراق سوف لن يتعرض لعاصفة ترابية، مبينة ان البلاد ستشهد تساقط امطار ليومي السبت والاحد المقبلين.

وقال رئيس منبئين جويين اقدم محمود عبد اللطيف في حديث صحفي ان "العراق لن يتعرض ليوم غد الجمعة وكما روجت اليه بعض المواقع لعاصفة ترابية وانما سيكون هناك تصاعد للغبار فقط مصحوبة بتساقط امطار خفيفة على المنطقة الغربية من البلاد".

واضاف عبد اللطيف ان "البلاد ستشهد ليومي السبت والاحد تساقط امطار في معظم انحاء البلاد تكون متوسطة الى غزيرة وبكميات متفاوتة الحصة الأكبر للمنطقة الشمالية والأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى".

وحذّر خبراء الطقس من منخفض خطير سيضرب ثمانية دول عربية يسمى بمنخفض التنين، وسيؤدي هذا المنخفض الخطير إلى حالة من عدم الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية في كل من البلدان التي سوف يعصف بها.

وأوضح خبراء الطقس بأن هذا المنخفض سيضرب عدة دول عربية منها الأردن ومصر وعُمان وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق وتركيا.