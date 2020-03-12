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الملكية الأردنية توقف رحلاتها الى ثلاثة مطارات عراقية بسبب كورونا


أعلنت شركة الملكية الأردنية للطيران، الخميس، ايفاق رحلاتها الى مطارات النجف والبصرة والسليمانية ابتداءً من السبت المقبل والى نهاية الشهر الحالي بسبب كورونا.

وقالت الشركة في بيان  "تود الملكية الاردنية ان تبلغكم بتعليق رحلاتها الى محطات النجف والبصرة والسليمانية، وذلك تنفيذاً لقرار السلطات الاردنية كأجراء احترازي للوقاية من انتشار ڤايروس كورونا"، مؤكدة استمرار رحلاتها الى بغداد واربيل حسب المواعيد والرحلات المجدولة.

وأضافت الشركة أن التعليق يشمل ايضا "بيروت واعتبارا من 14/3/2020 لغاية 31/3/2020"، مشيسرا الى أن محطات باريس وبرشلونه ومدريد وفرانكفورت وبرلين وميونخ اعتباراً من 16/3/2020 لغاية 31/3/2020".

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