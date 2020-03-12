الادعاء يوجه باتخاذ الاجراءات ازاء الصيدليات والمذاخر التي ‏ضاعفت اسعار الكمامات ومواد التعقيم

وجه الادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى، الخميس، الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب الصيدليات والمذاخر التي رفعت الأسعار المواد الطبية بعد انتشار فايروس كورونا في العراق.
وقال المجلس في بيان إن "رئيس الادعاء العام القاضي موفق محمود محمد اوعز الى الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق اغلب الصيدليات والمذاخر التي ضاعفت اسعار الكمامات والادوية ومواد التعقيم مستغلة تفشي فايروس كورونا في البلد".
واضاف ان "هذا التوجيه جاء بعدما تناقلت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هذه الظاهرة".
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