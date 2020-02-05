الشيخ الخزعلي يكشف عن وثائق ارسلها الشهيد قاسم سليماني تثبت تجنيد احد الرئاسات الثلاث بالـ"CIA"

كشف الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الاربعاء، عن وثائق ارسلها له قائد الحرس الثوري الايراني الشهيد قاسم سليماني، تثبت تجنيد احد الرئاسات الثلاث بوكالة المخابرات المركزية الامريكية.

وقال الشيخ الخزعلي، في مقابلة مع برنامج "لقاء خاص" الذي تبثه قناة العهد، إن "المشروع الامريكي الاسرائيلي من اطرافه احد الرئاسات الثلاث، واحد اهم قادة الاجهزة الامنية، وينفذ بأياد محلية قسم منها عراقية، وهذا الكلام الذي قلته قبل اشهر ثبت الان".

واضاف: إن "احد الرئاسات الثلاث له اكثر من دور، فلديه نشاط ومؤسسة ومجموعة اعلامية وفعالة، كما أنه قام بتسهيل مهمة القناصين الذي استهدفوا المتظاهرين".

واضاف أنه "حصل على وثائق مسربة تثبت بالدليل القاطع ان هذا الشخص هو مجند ضمن مشروع وكالة المخابرات المركزية الامريكية، منذ نهايات عام 2012 وتم تأهيله لأن يكون بدور احدى الرئاسات مع اسماء اخرى".

وتابع أن "هذه الوثائق مصدرها هو الحاج الشهيد قاسم سليماني نفسه، وهو مصدر ثقة لذا أنا متيقن بأن هذا الشخص هو المسؤول، فهو اثبت بنفسه انه لم يعمل كعراقي وطني وانما كان يعمل بأجندة امريكية صرفة