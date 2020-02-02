عضو بالوطني الكردستاني: علاوي لا يمتلك عصا سحرية واختياره أفضل من بقاء ’’الفوضى’’

رأى النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، الاحد (02 شباط 2020)، أن اختيار محمد توفيق علاوي، لتشكيل الحكومة المؤقتة أفضل من البقاء بحالة الفوضى التي يشهدها الشارع العراقي.

وقال آلي في حديث صحفي "صحيح ان حجم المشاكل الكبيرة لن يستطيع رئيس الوزراء حلها بهذه الفترة المؤقتة، ولكن على الأقل هي أفضل من البقاء بحالة الفوضى الحالية التي يشهدها الشارع العراقي".

وأضاف، أن "علاوي إذا أراد النجاح فعليه تشكيل وفد للذهاب ولقاء المتظاهرين، وتطمينهم، والحوار معهم عن المرحلة المقبلة، وإرسال ضمانات حول الانتخابات المبكرة".

وتابع: "نعتقد أن علاوي لن يمتلك العصا السحرية لحل جميع المشاكل، ولكن هي خطوة إيجابية أفضل من بقاء الوضع على ما هو عليه، ولن يستطيع الاستمرار إذا لم يتم دعمه من قبل الكتل السياسية وتحديداً الشيعية منها".

وكان محمد توفيق علاوي، قد أعلن، السبت (01 شباط 2020)، تكليفه رسمياً من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بمنصب رئاسة الوزراء.

بعد ذلك، بارك زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت (01 شباط، 2020) بتكليف محمد توفيق علاوي، برئاسة الوزراء، فيما منع كل من ينتمي له بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الصدر عبر تغريدة على منصة تويتر: "اليوم سيسجل في تأريخ العراق بأن الشعب هو من اختار رئيسا لوزرائه وليس الكتل"، مضيفا: "اليوم نحن ملزمون بالاستمرار بالتظاهر السلمي، من اجل إكمال الكابينة المستقلة، النابعة من الشعب والى الشعب".

وأكمل: "نأمل من الأخ محمد علاوي أن لا يستسلم للضغوطات الخارجية ولا داخلية".

وأعلن الصدر "منع كل من ينتمي لي أن يزج نفسه بالحكومة، وان لا يؤثر لا من قريب ولا من بعيد في تشكيلها".

بدوره، تعهد محمد توفيق علاوي، السبت، بالانسحاب من منصب رئاسة الوزراء، إذا لم ينفذ جميع المطالب الشعبية التي افرزتها التظاهرات.