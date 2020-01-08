قناة العالم نقلا عن مصادر استخبارية ايرانية تتحدث عن مقتل 80 عسكريا امريكيا بعد القصف الصاروخي لقاعدة عين الاسد

افادت قناة العالم الفضائية ان حجم الخسائر جراء القصف الصاورخي الايراني على قاعدة عين الاسد غربي الانبار في صفوف الجيش الامريكي وصل الى 80 عسكريا امريكيا واکثر من 200 جريح فضلا عن حصول دمار هائل في القاعدة

واوضحت القناة نقلا عن مصدر مطلع في إستخبارات الحرس الثورة الإسلامية عن مقتل ما لا يقل 80 جندياً أمريكيا في عملية الشهيد قاسم سليماني الصاروخية التي نفذها الحرس الثورة الإسلامية رداً على استشهاد الفريق قاسم سليماني و رفاقه الشهداء.

واشارت الى ان الطائرات الاميركية بدون طيار والمروحيات والتجهيزات العسكرية في قاعدة عين الأسد تلقت اصابات مباشرة وتضررت بشكل واسع

واكد مصدر مطلع ان القوات الاميركية تمنع الدخول لقاعدة عين الأسد في الانبار لمنعها من الاطلاع على عدد القتلى والجرحى وحجم الدمار.

واوضحت مصادر للعالم ان ايران قصفت قاعدة عين الاسد التي انطلقت منها تنفيذ الجريمة ضد الشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما

وفي تمام الساعة 1:20 دقيقة بتوقيت طهران، أعلن حرس الثورة الاسلامية في ايران ابتداء عملية الرد على العدوان الأمريكي الذي استهدف الشهيدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وللتوقيت أهمية إذ انه جاء في اللحظة ونفس التوقيت التي قامت بها اميركا بتنفيذ عملية ارهابية اسفرت عن استشهاد الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس وعددا من مرافقيهم فجر يوم الجمعة.

وفي هذا التوقيت انهمرت العشرات من الصواريخ البالستية من طراز ذو الفقار وقائم وفجر على عدة قواعد اميركية في عين الأسد وأربيل والتاجي والحرير، فيما أطلقت الوسائل الإعلامية الإيرانية اسم "عملية الشهيد سليماني" وقامت بتغطيتها المصورة لعملية الإطلاق لحظة بلحظة.

إذ بثت مشاهد لإطلاق رشقة من الصواريخ تجاه القواعد الأمريكية، وأقر البنتاغون الأمريكي بقصف عدد من المنشآت الأمنية الأمريكية في العراق بالصواريخ دون الكشف عن تفاصيل .