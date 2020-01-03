فيلق القدس : أربعة ضباط عسكريين إيرانيين استشهدوا مع الحاج قاسم سليماني

أعلن "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، عن استشهاد 4 ضباط عسكريين إيرانيين كانوا يرافقون قائد الفيلق قاسم سليماني الذي استشهد في القصف الأمريكي الاجرامي الغادر بالقرب من مطار بغداد.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن فيلق القدس قوله، إن "الضباط هم، اللواء في "الحرس الثوري" الشهيد حسین جعفری نیا، والعقيد في "الحرس الثوري" الشهيد شهرود مظفری نیا، والرائد في "الحرس الثوري" الشهيد هادي طارمي، والنقيب في "الحرس الثوري"الشهيد وحید زمانیان".

واستشهد نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، فجر اليوم الجمعة، بغارة امريكية غادرة جبانة وسط العاصمة العراقية بغداد.