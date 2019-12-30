الدفاع النيابية تطالب بموقف وطني في جلسة اليوم تجاه الخروقات الامريكية

شدد عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، على ضرورة أن يكون الجميع "يد واحدة" لايقاف التجاوزات والخروقات الامريكية على الاراضي العراقية، داعيا القوى السياسية لترك الاختلافات جانبا والخروج بـ"موقف وطني قوي" خلال جلسة اليوم تجاه تلك الخروقات.

وقال النائب بدر الزيادي في حديث صحفي إن "القوى السياسية مطالبة بجلسة البرلمان اليوم، بتوحيد الموقف وترك الاختلاف بوجهات النظر على القضايا السياسية والقوانين جانبا"،

مشددا على "التركيز في الخروج بموقف وطني قوي تجاه الخروقات الامريكية المستمرة على الاراضي العراقية".

وأوضح الزيادي، أن "العراق دولة ذات سيادة واي تجاوز على سيادته بحاجة الى رد رسمي حكومي وبرلماني وشعبي في رفض اي خروقات من اي طرف"، لافتا الى ان "واشنطن طالما اعتدت على سيادة العراق واعطت الضوء الاخضر للكيان الصهيوني سابقا للاعتداء على معسكرات الحشد".

وتابع قائلا، "اليوم تعود للاعتداء على مقر الحشد في الانبار، مايجعلنا بحاجة الى موقف وطني للرد على تلك الاعتداءات"،

موضحا ان "الحشد الشعبي الذي قدم التضحيات للدفاع عن العراق وتحرير الارض هو خط احمر ولن نسمح لاي طرف بالاعتداء عليه".

واكد الزيادي، على اهمية ان "يكون الجميع يد واحدة لايقاف تجاوزات امريكا وعدوانها على اراضينا، كي لا تتمادى اكثر بحال التغاضي عنها، وان نعمل على قطع الطريق امام اي طرف يريد خلق الفوضى بالبلد".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد 30 كانون الاول 2019، جلسته الاعتيادية الـ27 لمناقشة عدد من القوانين.