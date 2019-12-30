كشف مصدر سياسي، الاثنين، عن ترشيح اسماء جديدة لمنصب رئيس الوزراء، فيما اشار الى ان ذلك جاء بعد سحب اسم المرشح للمنصب اسعد العيداني.

وقال المصدر انه "تم سحب اسم مرشح تحالف البناء لرئاسة الحكومة أسعد العيداني، وعرضه أسماء جديدة يجري التفاهم حولها".

واضاف ان "ابرز الاسماء المرشحة لشغل المنصب هم الفريق أول ركن المتقاعد عبد الغني الأسدي"، مشيراً إلى أن "من بين الأسماء الأخرى قاضياً من ديالى (لم يكشف عن هويته)، إضافة إلى وزير الصحة الأسبق صالح الحسناوي، ورئيس جامعة بغداد الحالي عماد الحسيني".