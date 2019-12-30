الكرملين: واشنطن لم تخبرنا بقصف مواقع حزب الله في العراق وسوريا

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن تكون الولايات المتحدة قد أبلغت بلاده بقصف مواقع حزب الله في العراق وسوريا.

وقال بيسكوف في تصريح له اليوم، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت واشنطن قد أبلغت موسكو بهذا القصف ، "لا، لم يتم إخبارنا بقصف مواقع حزب الله فى العراق وسوريا".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء أمس الأحد 29 كانون الاول 2019، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد ‏الشعبي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، فيما قال "الحشد الشعبي"، إن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط 25 شهيدا و 51 جريحا .