حزب الله اللبناني بشأن قصف القائم: من اتخذوا القرار سيكتشفون حماقته قريباً

أكد حزب الله اللبناني، الاثنين (30 كانون الأول 2019)، أن الذين اتخذوا قرار الاعتداء الاجرامي سيكتشفون قريباً "حماقة" هذا القرار ونتائجه، على حد تعبيرهم.

وذكر الحزب في بيان: "ندين بشدة العدوان الأميركي الوحشي والغادر على مواقع كتائب حزب الله في العراق"، مشيراً الى أن "العدوان هو اعتداء على سيادة العراق وشعبه، ولا سيما الحشد الذي كانت له اليد الطويلة في مواجهة الإرهاب".

وأضاف البيان، أن "العدوان يؤكد أن أميركا تريد ضرب عناصر القوة الكامنة في الشعب العراقي، والقادرة على مواجهة داعش"، مضيفاً: "لا بد أن الذين اتخذوا قرار الاعتداء الإجرامي سيكتشفون قريباً حماقة هذا القرار ونتائجه وتداعياته".

وكانت هيأة الحشد الشعبي، قد أكدت، الاحد (29 كانون الأول 2019)، أن طائرات أميركية مسيرة، استهدفت مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي غربي محافظة الأنبار.

وذكر موقع الحشد الشعبي، في بيان، أن "طائرات أميركية مسيرة قصفت، مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي بمنطقة المزرعة في طريق عكاشات ضمن قاطع عمليات الجزيرة البادية بقضاء القائم غربي محافظة الأنبار".

وكان مدير مديرية الحركات في هيأة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي، قد أعلن، الاثنين (30 كانون الأول 2019)، ارتفاع حصيلة ضحايا الحشد غربي الأنبار.

وقال الربيعاوي في تصريح نقله موقع "الحشد الشعبي"، إن "حصيلة الاعتداء الغاشم على مقرات اللواءين 45 و 46 بلغت 25 شهيدا و51 جريحاً".

وأضاف، ان "عدد الشهداء قابل للزيادة نظرا لوجود جرحى في حالة حرجة وإصابات بليغة".