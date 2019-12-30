ارتفاع حصيلة العدوان الأمريكي الغاشم على مقر تابع للحشد الشعبي إلى ٢٥ شهيدا و٥١ جريحا

أعلن الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة القصف الأمريكي الغاشم على مقاره في القائم غربي البلاد إلى ٢٥ شهيدا و٥١ جريحا .

وذكر الحشد الشعبي على موقعه الإلكتروني، نقلا عن مدير مديرية الحركات في الحشد جواد كاظم الربيعاوي، قوله إن "حصيلة الاعتداء الغاشم على مقرات اللواءاين ٤٥ و ٤٦ بلغت ٢٥ شهيدا و٥١ جريحا".

وأضاف البيان، أن "عدد الشهداء قابل للزيادة نظرا لوجود جرحى في حالة حرجة وإصابات بليغة".