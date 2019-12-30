" الاحمق" فائق الشيخ علي يتجاوز مرة اخرى على شيخ المجاهدين هادي العامري ويقول له ساتي بك من ايران واعلقك بساحة التحرير

باسلوب وضيع وقذر يذكرنا بافعال الطاغية المقبور صدام التكريتي قال " الاحمق " المدعو فائق شيخ علي انه سيحاكم زعيم كتلة "البناء" شيخ المجاهدين هادي العامري، ويعلقه بساحة التحرير

وقال هذا الاحمق في تغريدة له وهي الثانية "أعلم بأنك في نهاية المطاف ستهرب إلى إيران وتترك ذيولك في العراق! واضاف سآتي بك مكبلاً بالأصفاد لتُحاكَم على قتلك لطيارينا وضباطنا ورجالنا الأبطال. ستُحاكَم على اختلاسك لمليارات العراق وفسادك. وحينما تصدر أحكام الإعدام بحقك وحق ذيولك.. سأعلقك في ساحة التحرير، قسماً بالله".

وكان الاحمق الشيخ علي قد قال في وقت سابق اليوم في تغريدة له على تويتر، ان "قرار العراق الان بيد هادي العامري، وهو الذي يرفض ترشيحي لرئاسة الوزراء، لانه يعلم بانني ساحاكمه"، وفقا للتغريدة.

ورد في حينه النائب عن تحالف الفتح، عباس الزاملي، على تغريدة النائب فائق الشيخ علي والذي توعد من خلالها بمحاكمة زعيم التحالف هادي العامري في حال توليه رئاسة الوزراء.

وقال الزاملي في حديث صحفي ان "الشيخ علي اذا كان يعي ويعلم جيدا ما نشره فهو لا يستحق الرد، والسكوت عن الاحمق جوابه"

وأضاف ان "العامري وتحالف الفتح سيحتفظان بردهما القانوني، الذي من خلالها من الممكن مقاضاة الشيخ عليه باعتباره وجه الاتهامات دون دليل".

يذكر ان تغريدات الاحمق شيخ علي تذكرنا بحماقات وافعال الطاغية المقبور صدام التكريتي التي تتحدث عن القتل والتعليق والسحل عندما كان يقوم بتصفية المجاهدين من العلماء والقادة الابطال وكذلك كلام هذا الاحمق يذكرنا بما كان يردده رئيس هيئة علماء الارهاب المسمى بهيئة علماء المسلمين المقبور حارث الضاري الذي كان يتباكى على الطيارين والضباط وفي الحقيقة ان جلاوزته وبالتعاون مع الامريكان كانوا يقتلونهم ولازال المجرم فادي الذي اعتقله وزير الداخلية الاسبق باقر جبر الزبيدي الا دليلا على ذلك

كما حديث الشيخ علي يذكرنا بما حصل في ساحة الوثبة عندما قامت عصابات الجوكر بقتل الشهيد هيثم البطاط وسحله في الشوارع ومن ثم تعليقه على احد الاعمدة ولعل ما تحدث به هذا الاحمق دليل على ان ما قامت به هذه المجاميع الاجرامية هي من تخطيطه