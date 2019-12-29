عضو بتحالف البناء يرد على " الاحمق " فائق الشيخ علي: سنرد على الاتهامات وفق القانون

رد النائب عن تحالف الفتح، عباس الزاملي، الأحد 29 كانون الاول 2019، على تغريدة النائب فائق الشيخ علي والذي توعد من خلالها بمحاكمة زعيم التحالف هادي العامري في حال توليه رئاسة الوزراء.

وقال الزاملي في حديث صحفي ان "الشيخ علي اذا كان يعي ويعلم جيدا ما نشره فهو لا يستحق الرد، والسكوت عن الاحمق جوابه".

وأضاف ان "العامري وتحالف الفتح سيحتفظان بردهما القانوني، الذي من خلالها من الممكن مقاضاة الشيخ عليه باعتباره وجه الاتهامات دون دليل".

وكان الشيخ علي قد قال في تغريدة له على تويتر، ان "قرار العراق الان بيد هادي العامري، وهو الذي يرفض ترشيحي لرئاسة الوزراء، لانه يعلم بانني ساحاكمه"، وفقا للتغريدة.

وقدم النائب في البرلمان فائق الشيخ علي، الأربعاء (18 كانون الأول 2019)، طلباً رسمياً إلى رئيس الجمهورية برهم صالح يتضمن ترشيحه إلى منصب رئيس الوزراء.