مصدر مطلع : ترامب ابلغ عادل عبد المهدي انه سينهي التظاهرات مقابل اعطاءه نصف الاحتياطي النفطي في العراق

افاد مصدر مطلع ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب ابلغ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي انه بسينهي التظاهرات الحالية في العراق .مقابل اعطاء نصف الاحتياطي النفطي العراقي لامريكا , ولكن عبد المهدي رفض رفضا قاطعا .

واوضح المصدر ان عبد المهدي تسلم رسالة من ترامب يطلب فيها اعطاء نصف الاحتياطي النفطي للعراق مقابل انهاء التظاهرات الجارية في العراقي مشيرا الى ان الطلب الامريكي جوبه بالرفض القاطع .

وقال المصدر ان هذا الموقف يشير بشكل واضح وجلي ان الامريكان هم وراء التخريب والفوضى والقتل الذي حصل خلال التظاهرات حيث يعتبر ورقة ضغط على الحكومة العراقية للانسياق وراء الاجندات الطامعة بالعراق .

واضاف استطيع ان اقول ان المطالب المشروعة التي رفعت في ساحات التظاهر قد اختطفت من قبل الامريكان وارسلوا مرتزقتهم من ذوي النفوس الضعيفة وكذلك العصابات الاجرامية ليعيثوا فسادا في العراق