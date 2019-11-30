شرطة ذي قار: ايادي خبيثة فخخت مبنى المحافظة وندعو المتظاهرين للابتعاد عنه

كشفت قيادة شرطة ذي قار، السبت، عن قيام مجهولين بتفخيخ مبنى المحافظة الذي ما زال قيد الانشاء والذي يقع مقابل مدينة الالعاب في الناصرية، لافتة الى أن خبراء المتفجرات عجزوا عن الوصول لتفكيك العبوات، دعت الجميع للابعاد عن المكان لحين تفكيك تلك العبوات.

وقالت القيادة في بيان، "الى جميع اهالي الناصرية والمتظاهرين كافة هناك ايادي خبيثة قامت بتفخيخ مبنى المحافظة قيد الانشاء الكائن مقابل مدينة الالعاب في الناصرية, وعند توفر المعلومة الاستخبارية بذلك قامت قواتنا بابعاد المتظاهرين الى صوب الجزيرة وتم الوصول الى العبوات لغرض تفكيكها".

وتابعت، لذلك نهيب بالجميع الابتعاد عن المكان لحين تمكن مفارز خبراء مكافحة المتفجرات من الوصول الى المكان وتفكيك تلك العبوات الناسفة".