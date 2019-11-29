بالفيديو ... لحظة اصابة عدد من القوات الامنية البطلة بعد قيام مخربين وعملاء رمي رمانة يدوية عليهم

حصلت وكالة انباء براثا على فيديو يظهر عدد من افراد القوات الامنية البطلة وهم مضرجون بدماءهم الزكية بعد اصابتهم جراء رمي احد المخربين المجرمين رمانة يدوية عليهم في منطقة حي البلدية بمحافظة كربلاء المقدسة .

وبحسب الفيديو فان افرادا اخرين للقوات الامنية يقومون باجلاء الجرحى الى المستشفيات القريبة .

وكانت قيادة شرطة كربلاء عن اصابة عدد من القوات الامنية بهجوم في "رمانتين" وسط كربلاء.

وقالت القيادة في بيان ، إنه تم "ضرب رمانة هجومية من قبل المتظاهرين المندسين باتجاه القوات الامنية في منطقة حي البلدية وسقوط عدد كبير من القوات الامنية".

وأضافت القيادة، أنه "تم ايضا ضرب رمانة هجومية آخرى قرب الكتل الكونكريتية القريبلة من ساحة فلكة زيد بدون خسائر".